Oyumu nerede kullanacağım 31 Mart Yerel seçim 2019? YSK seçmen sorgulama ekranı!

“Nerede oy kullanacağım?” ve “Oyumu nerede kullanacağım?” sorularının cevabı, seçime 1 gün kala oy kullanacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. YSK seçmen sorgulama ekranından nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte YSK seçmen sorgulama ekranı ve nerede oy kullanacağınız hakkında merak edilenler...

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. “Seçimde nerede oy kullanacağım?” sorusu özellikle seçmen kağıdı gelmeyen ya da henüz seçim kağıdı eline ulaşmayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi yani belediye seçimleri öncesi “Oyumu nerede kullanacağım?” sorusunun cevabına YSK seçmen sorgulama sayfası aracılığıyla ulaşılabiliyor. İşte Nerede oy kullanacağım – YSK seçmen sorgulama sayfası…



NEREDE OY KULLANACAĞIM? 31 MART YEREL SEÇİMLER

Yüksek Seçim Kurulu – YSK tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi seçmen listeleri hazırlandı. Seçmen listeleri, 5 Ocak tarihinde muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. 17 Ocak tarihisine kadar askıda duran listeler seçmenlerin incelemesine sunuldu. Seçmenler tarafından seçim kurullarına yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından kesinleşmiş seçmen listeleri YSK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

31 Mart seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, YSK seçmen sorgulama sayfası (Nerede oy kullanacağım?) üzerinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

YSK seçmen sorgulama sayfasına giren vatandaşları iki seçenek karşılıyor. Biri cipli yeni kimliklerle sorgulama yapmak isteyen, diğeri ise eski kimlikleriyle sorgulama yapmak isteyen vatandaşların sorgulama yapması için hazırlanmış durumda.

Cipli yeni kimlik sahibi olmayan vatandaşlar, TC Kimlik numaraları ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no ile, cipli yeni kimlik sahibi vatandaşlar ise TC Kimlik numarası ve kimlik seri no ile sorgulama yapabilecekler. İşte YSK sandık sorgulama yani seçmen sorgulama sayfası

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



SEÇİMLER NE ZAMAN – 31 MART OY KULLANMA SAATLERİ

Yerel seçimler Anayasa ve kanunlar gereği 5 yılda bir defa ve Mart Ayı’nın son Pazar günü yapılıyor. Bir önceki yerel seçim 30 Mart 2014 tarihinde yapılmıştı. 5 yıl sonraki Mart ayının son Pazar günü ise 31 Mart 2019 tarihine denk geliyor. Yani yerel seçimler 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak.

Oy verme işlemi ise doğu illerimizde saat 07.00’de başlayıp 16.00’da, batı illerinde ise saat 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecek.



OY VERME SAAT 07:00'DA NERELERDE BAŞLAYACAK?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Yukarıda saydığımız 33 ilin dışında kalan 48 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp saat 17.00’de sona erecek.

NASIL OY KULLANACAĞIZ 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ?

31 Mart 2019 yerel seçimlerine geri sayım başladı. Sizler için "Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır?" , " Yerel seçimlerde kaç tane oy pusulası var?", "31 Mart seçimlerinde kimlere oy vereceğiz?" " İşte yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır adım adım anlatımı...

31 MART YEREL SEÇİMLERDE NASIL OY KULLANILACAK?

31 Mart Yerel seçimlerde nasıl oy kullanacağını merak eden vatandaşlar için adım adım nasıl oy kullanacağınız haberimizde...

KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN!

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

OY PUSULALARINI ALIP KABİNE GEÇİNİ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

OYUNUZU KULLANIN VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUN



Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.



SANDIĞA GİDİN



Oy zarfını sandığa atın

İMZANIZI MUTLAKA ATIN



Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1-Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

2-Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

3-Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.

4-Oy zarfını sandığa atın.

5-Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

OY KULLANMAMA CEZASI 2019 NEDİR?

31 Mart seçimlerine sayılı bir zaman kala partiler de mevcut Belediyelerini korumak ve bunlara yeni Belediyeler eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada yurt içinde 57 milyon 78 bin 461 kişinin oy kullanacağını söylerken tahmini sandık sayısını 194 bin 715 olarak açıkladı. Peki, seçimlerde oy kullanmama cezası nedir? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmama cezası ne kadar? Merak edilen bütün bilgileri sizler için hazırladık.

SEÇİMLERDE OY KULLANMAMA CEZASI 2019 KAÇ PARA?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

31 MART SEÇİMLERİNDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI VE NE KADAR?

31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

Miktar belli olduktan sonra 31 Mart seçimlerinde oy kullanmamış bireylerinin tespiti ile beraber kişilere gelen ceza ücreti, Maliye Bakanlığı'nda ödenecektir. Kişi, kendisine gelen ceza tebligatı ile beraber PTT ya da Maliye Bakanlığı gişelerinden cezasını ödeyebilir.

1 KASIM SEÇİMLERİNDE 22 TL ÖDENMİŞTİ

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY KULLANILACAK?

31 Mart Yerel Seçimlerde tek pusula olmayacak. Yerel seçimlerde hangi oyları kullanacağımız belirlendi. İşte 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde kullanacağımız oylar...

BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti



BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR

İl Genel Meclisi Üyeliği

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti



KÖYLERDE YEREL SEÇİMDE KULLANILACAK OYLAR

İl Genel Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi

YSK kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oypusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.