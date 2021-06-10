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  3. Oyun salonlarını hedef aldı! İşletmecileri canından bezdiren hırsız yakayı ele verdi

Oyun salonlarını hedef aldı! İşletmecileri canından bezdiren hırsız yakayı ele verdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde oyun salonlarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Oyun salonlarını hedef aldı! İşletmecileri canından bezdiren hırsız yakayı ele verdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Yenice Mahallesi Müftüzade ve Fevziye Çevik sokaklardaki oyun salonlarından çok sayıda oyun konsolu, kumandaları, CD'leri ve cep telefonu çalınmasına ilişkin aranan şüphelilerden M.T'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

ÇALINTI EŞYALARLA YAKALANDI

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü Sivil Asayiş ekiplerinin Esenyurt ilçesindeki ikamete düzenledikleri operasyonda şüpheli çalıntı eşyalarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Pamukova ilçesinde dün oyun salonlarından 20 oyun konsolu, 42 oyun kumandası, oyun CD'leri, bir cep telefonu ve bir televizyon çalınmış, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Oyun salonlarını hedef aldı! İşletmecileri canından bezdiren hırsız yakayı ele verdi

Oyun salonlarını hedef aldı! İşletmecileri canından bezdiren hırsız yakayı ele verdi

Oyun salonlarını hedef aldı! İşletmecileri canından bezdiren hırsız yakayı ele verdi

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