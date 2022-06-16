"Oyuncağını getir kardeşini sevindir" sloganıyla toplamda 5 bin oyuncak toplandı

Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı, Kent Konseyi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 2021 yılında uygulamaya koyulan Oyuncak Kardeşliği projesi yapılan sertifika töreni ile sona erdi. Toplanan oyuncaklar ihtiyaç sahibi ve afet bölgelerinde yaşayan çocuklara gönderilirken, oyuncakları alan çocuklar mutlu olarak teşekkürlerin ilettiler.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEKİ OKULLARA ULAŞTIRILDI

Oyuncaklar, Pendik’te belirlenen okullarda yürütülen “Oyuncağını Getir, Kardeşini Sevindir” etkinliğiyle toplandıktan sonra, eleme ve paketleme sürecinden geçti. Her biri özenle paketlenen oyuncaklar Kastamonu sel felaketi bölgesine, Elazığ, Diyarbakır, Ağrı ve çeşitli bölgelerdeki okullarda çocuklara ulaştırıldı.

5 BİN OYUNCAK GÖNDERİLDİ

Pendik'te kampanyaya destek veren 26 okul ve oyuncaklarını kardeşleriyle paylaşmaya gönüllü binlerce öğrenci sayesinde 5 bin oyuncak ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü Projenin kapanış etkinliğinde projeye emek veren okullardaki eğitimcilere törenle sertifikaları verildi.