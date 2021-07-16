Oyuncu Melis Sabah'ın yıllardır birlikte olduğu sevgilisi evli çıktı!

"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin Bahar'ı yaklaşık üç yıldır iş insanı sevgilisi H. K. ile birlikte olan Melis Sabah, geçtiğimiz ay Çeşme'de tatil yapmıştı.

Bunun üzerine H. K.'nın eşi, geçtiğimiz günlerde Melis Sabah hakkında eşini ayarttığını öne sürerek dava açtı. Davanın içeriğinde H. K.'nin Melis Sabah'a pahalı hediyeler aldığını ve son olarak spor bir Mercedes araba hediye ettiğini söyledi.

Melis Sabah'ın bu iddialar karşısında cevabının ne olacağı merak konusu oldu.

MELİS SABAH KİMDİR?

Antalya Üniversitesi Matematik bölümünde öğrenim gören Melis Sabah, Serap Matyaş'dan oyunculuk eğitimleri aldı.

Koronavirüs pandemisi sürecinden dolayı eğitimlerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam eden Sabah, ayrıyeten diksiyon eğitimleri de alıyor.

Melis Sabah, 'Kuzey Yıldızı Aşk' dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle adını duyurdu.