Oyuncu Pelin Öztekin: " Fettan olmayana baş rol yok!"

Geçtiğimiz günlerde magazin dünyasında bomba etkisi yaratan görüntüleri ile bir anda gündem olan Pelin Öztekin 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014’te mide küçültme ameliyatı olmuştu. Öztekin süreç boyunca yaşadıklarını samimi bir dille anlattı.

Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

Öztekin; "Ne kadar tatlı ve sempatik de olsanız kiloluyken drama işlerinde nedense rol pek verilmiyor. Çünkü orada fettan olmanız lazım, günümüzde kostüm çok önemli, ona uygun giyinmeniz lazım. Bence kilolu insanların da dizilerde başrol oynaması gerekiyor" dedi.

"100 KİLO OLAN İNSANIN AŞKINA MI İNANMIYORUZ?"

Öztekin, "100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?. Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor" dedi.

33 yaşındaki oyuncu, "Etrafımızda herkes acı çekiyor, aşık oluyor, evleniyor, boşanıyor. Bu görsel kısıtlamanın hoş olmadığını düşünüyorum. Ben bu önyargıyı kırmak istiyordum. Ters köşeyi değişimden sonra yapmak istedim. Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu demek istedim" ifadelerini kullandı.

"SOKAKTA YÜRÜRKEN KÜFÜR YİYORUM"

Sevimli rollerde oynarken çok sevildiğini belirten oyuncu, kilo verip farklı karakterleri canlandırmaya başladıktan sonra aldığı tepkileri de şöyle anlattı: "Birden sokakta yürürken küfür yiyen biri oldum, demek ki doğru yoldayım. Kendimi değiştirmeyi seviyorum."