Oyuncu Ryan Gosling kimdir, kaç yaşında? Ryan Gosling hangi yapımlarda rol aldı?

Ünlü oyuncu Ryan Gosling'in son oynadığı film "Barbie" için geri sayım başladı. 21 Temmuz'da vizyona girecek film öncesinde, kullancılar filmin başrolü hakkında araştırmalar yapıyor. 'Ryan Gosling kimdir, kaç yaşında? Ryan Gosling nereli, hangi yapımlarda rol aldı?' gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

RYAN GOSLİNG KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Ryan Gosling, Akademi Ödülüne aday gösterilmiş Kanadalı bir oyuncudur.

12 Kasım 1980 tarihinde doğmuştur ve şu anda 41 yaşındadır.

RYAN GOSLİNG NERELİDİR?

Gosling, London, Ontario'da dünyaya gelmiştir.

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Boyu 1.83 metre olan Ryan Gosling'in 2011'den beri Eva Mendes ile ilişkisi vardır. Çiftin 2014 yılında Esmaralda Amada Gosling isimli bir kız çocuğu oldu.

RYAN GOSLİNG'İN KARİYERİ

Ryan Gosling, The Notebook, Half Nelson ve Cinayet Gecesi gibi ünlü filmler ve bu filmlerdeki rolleri ile tanınmaktadır.

2002 yılında The Believer filmi sayesinde Bağımsız Ruh Ödüllerine aday gösterilmiştir.

Half Nelson filmi ile 2007 yılında ödül kazanmıştır.

Stockholm Film Festivali ve Las Palmas Film Festivali'nde En İyi Aktör ödüllerine layık görülmüştür.

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Lars and the Real Girl ile de Altın Küre adayı olmuştur.

Zach Shields ile birlikte kurdukları Dead Man's Bones isimli grupta vokalistlik yapmaktadır.

RYAN GOSLİNG FİLMOGRAFİ

The Notebook (2004) - Noah Calhoun karakterini canlandırdığı romantik drama filmi. Half Nelson (2006) - Dan Dunne karakterini canlandırdığı bağımsız drama filmi. Bu performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında birçok ödül kazandı. Lars and the Real Girl (2007) - Lars Lindstrom karakterini canlandırdığı komedi-drama filmi. Blue Valentine (2010) - Dean Pereira karakterini canlandırdığı romantik drama filmi. Bu filmdeki performansıyla birçok övgü aldı. Drive (2011) - Sürücü karakterini canlandırdığı neo-noir suç filmi. The Place Beyond the Pines (2012) - Luke Glanton karakterini canlandırdığı suç-drama filmi. The Big Short (2015) - Jared Vennett karakterini canlandırdığı komedi-drama filmi. Bu filmdeki performansıyla birçok ödüle aday gösterildi. La La Land (2016) - Sebastian Wilder karakterini canlandırdığı müzikal-romantik film. Bu filmdeki performansıyla büyük beğeni topladı ve birçok ödül kazandı. Blade Runner 2049 (2017) - Officer K karakterini canlandırdığı bilim kurgu filmi. First Man (2018) - Neil Armstrong karakterini canlandırdığı biyografik drama filmi. Bu filmdeki performansıyla birçok övgü aldı.

Ryan Gosling'in filmografisi daha da geniş olup, bu listede yer almayan birçok başarılı filmde yer almıştır.