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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu hayatını kaybetti

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Kaya Akarsu hayatını kaybetti. Akarsu'nun ölümü ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ölüm haberini duyurdu.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti. Akarsu, oyunculuğun yanında bazı televizyon programlarında sunuculuk görevini üstlenmişti. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akarsu'nun ölümünü duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan söz konusu paylaşımda, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." sözlerine yer verildi.

 

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu hayatını kaybetti

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