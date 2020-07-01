Oyuncu Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Show TV ekranında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Yasemin Hadivent'in kız kardeşinden olan 4 yaşındaki yeğeni Melisa bugün hayatını kaybetti. Oyuncunun evlat acısı yaşayan kardeşi Nazenin, Instagram hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.

"MELEK OLARAK GELDİN VE MELEK OLARAK GİTTİN"

Bugün hayatını kaybeden evladının fotoğrafını paylaşan acılı anne, "Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim yavrum. Emanetimi bugün kollarımda teslim etti. Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım" dedi.Genç anne, peş peşe gelen taziye mesajları için de "Arayan soran herkese teşekkür ederiz ama aile olarak şuan konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya'da doğdu. Annesi Bulgaristan Türklerinden, babası İran Azerilerindendir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan genç oyuncu, Türkiyenin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasında birinci oldu.

İlk başrolünü Gökhan Özen ile paylaştığı Sevda Çiçeği dizisinde Fırtına Leyla karakteriyle oynadı. Sevda Çiçeği'ndeki başarısından sonra Ruhsar isimli dizinin formatındaki senaryosunu Gani Müjde'nin yazmış olduğu Cem Kılıç ile başrolünü paylaştıkları Hayal ve Gerçek dizisinde Hayal'i oynadı.