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  3. Oyunculuğu kadar kıvraklığıyla da beğeni toplayan Demet Özdemir'den bir dans paylaşımı daha geldi! Ekürisiyle sarmaş dolaş yeteneklerini sergiledi!

Oyunculuğu kadar kıvraklığıyla da beğeni toplayan Demet Özdemir'den bir dans paylaşımı daha geldi! Ekürisiyle sarmaş dolaş yeteneklerini sergiledi!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Oğuzhan Uğur'la ayrıldıkları iddia edilen güzel oyuncu Demet Özdemir sosyal medya hesabından dans ettiği videosunu paylaşarak takipçilerini hayran bıraktı.

Son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç ile ayrılık iddialarıyla gündemde olan ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bomba gibi bir paylaşım geldi.

KIVRAKLIĞI BÜYÜLEDİ

14,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Galeride kalmasın" diyerek dans ettiği videoyu paylaşan Özdemir, takipçilerini adeta büyüledi. Ekürisiyle sarmaş dolaş dans eden Özdemir'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Oyunculuğu kadar kıvraklığıyla da beğeni toplayan Demet Özdemir'den bir dans paylaşımı daha geldi! Ekürisiyle sarmaş dolaş yeteneklerini sergiledi!

AŞKLARI NAZARA GELMİŞTİ

O Ses Türkiye'nin çekimlerinden ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir dönem yaşayan, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tartışma yaşadığı iddia edilmiş ve kısa bir süre ayrı kalan çift, birbirlerinden özür dileyip aşklarına kaldıkları yerden devam etmişti.

Oyunculuğu kadar kıvraklığıyla da beğeni toplayan Demet Özdemir'den bir dans paylaşımı daha geldi! Ekürisiyle sarmaş dolaş yeteneklerini sergiledi!

Ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günler Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Özdemir, "Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı Cem Yılmaz gösteriyi izlemeye geldik. Belki aramız düzelir diye. Belki de yan yana koltuklara oturmayız" diyerek ayrık iddialarına esprili bir yanıt vermişti.

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