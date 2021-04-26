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  3. Oyunun sonu kötü bitti! Metal halkaya parmağı sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Oyunun sonu kötü bitti! Metal halkaya parmağı sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Mardin'de oyun oynarken parmağını halka şeklindeki metale sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Oyunun sonu kötü bitti! Metal halkaya parmağı sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oyun oynarken parmağını demir halkanın içine sokan çocuğun parmağı metal halkanın içinde sıkıştı. Parmağı metal halkanın içinde kalan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Elini metale sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri önce sakinleştirdi ardından kesici yardımıyla uzun uğraşlar sonucu demir parçasını parmağından çıkararak çocuğu kurtardı. Çocuğun yakınları, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Oyunun sonu kötü bitti! Metal halkaya parmağı sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Oyunun sonu kötü bitti! Metal halkaya parmağı sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu

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