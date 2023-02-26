Oz Bilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oz Bilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oz Bilu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oz Bilu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oz Bilu 16 Ocak 2001 tarihinde Rishon LeZion şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עוז בילו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oz Bilu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Oz Bilu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oz Bilu'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oz Bilu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oz Bilu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oz Bilu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oz Bilu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında FC Ashdod

24 Ocak 2023 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2023 yılında FC Ashdod

Oz Bilu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oz Bilu şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oz Bilu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv (2010-11, 15-16), Hapoel Rishon Letsion (2011-15), FC Ashdod (2016-)

İsrail U21 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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