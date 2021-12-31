Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle kendini sevdiren Ozan Akbaba TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programının konuğu oldu. Bunun üzerine başarılı oyuncunun özel hayatı merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Ozan Akbaba'nın eşi kimdir? Buket Arıkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularının yanıtına yer verdik.

OZAN AKBABA'NIN EŞİ KİMDİR? BUKET ARIKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğan Ozan Akbaba meslek olarak uygulayıcı yapımcı yada yapımcı olarak hayatına devam etmektedir. Geçmişte bir çok film şirketinde çalışan Buket Arıkan Akbaba, son olarak MGX Film şirketinde çalışmaktadır ve bu film şirketi “Virtual Production” Türkçesi ile “Sanal Prodüksiyon” olarak bilinen farklı mekanlarda çekilmesi gereken sahnelerin, tek bir ortamda sanal bir mekana yüksek çözünürlüklü görüntülerin yerleştirilmesi ile çekilebilme imkanı tanıyan bir sistem ve Türkiye’de bir ilk olarak 2021 yılında hayata geçen bir film şirketidir.

Buket Arıkan Akbaba özel hayatında ise EDHO‘nun İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba ile evlidir ve bu evliliklerinden bir erkek çocuğu vardır. Ozan Akbaba ile Buket Arıkan 2012 yılında bir korku filminin gösteriminde tanıştı. Bu tanışma sonrası ilişki ilerliyor, 23 Haziran 2017 tarihinde nişanlanan çift, arayı çok uzatmadan 1 Temmuz 2017 yılında evleniyor. Tarihler 13 Temmuz 2018 yılını gösterdiğinde ise adını Ozan Ali koydukları erkek evlatlarına kavuşuyorlar.

Buket Arıkan Filmografisi – Filmleri ve Dizileri

2021 – Zoraki Misafir

2021 – Prens

2018 – Bal Kaymak (Film) – Uygulayıcı Yapımcı

2017 – Delibal (Film)

2015 – Analar ve Anneler (Dizi)

2014 – O Hayat Benim (Dizi)

2013 – Behzat Ç.: Ankara Yanıyor (Film) (Fida Film – Basın ve Halkla İlişkiler)

2009 – Ezel (Dizi)