Ozan Muhammed Kabak, internet üzerinde aratılıyor. "Ozan Muhammed Kabak kimdir?" sorusunun cevabına ulaşmaya çalışan birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki Ozan Muhammed Kabak kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

OZAN MUHAMMED KABAK KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ozan Muhammed Kabak 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Stuttgart'ta forma giymektedir.

OZAN MUHAMMED KABAK'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stuttgart'la ilk resmi maçına, Bundesliga'nın 19. haftasında deplasmanda Bayern Münih'le oynanan maçta çıktı, maça ilk 11'de başlayan Ozan 90 dakika sahada kaldı. Stuttgart formasıyla ligdeki ilk golünü, 4 Mart 2019 tarihinde oynanan Bundesliga'nın 24. haftasında Hannover 96'yı konuk ettikleri maçta kaydetti. Maçı evinde 5-1 kazanan Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın 2'nci ve 3'üncü gollerine imza attı. Ayrıca takımı adına ligdeki ilk iki isabetli şutu da golle sonuçlanmış oldu.

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.