Ozan Tufan yeni aldığı servet değerindeki eviyle dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle Rojin Haspolat ile dünyaevine giren ünlü futbolcunun yeni aldığı evi fiyatıyla dudak uçuklattı.

SERVET DEĞERİNDEKİ EVLERİNE TAŞINMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Geçtiğimz ay hayatlarını birleştiren Ozan Tufan-Rojin Haspolat çiftinin nikah Ali Koç ve Emre Belözoğlu olmuştu. Çiçeği burnunda çiftin nerede oturcağı merak konusu olmuşken konuya açıklığı gazeteci Mehmet Üstüdağ getirdi. Ütündağ'ın haberine göre, Tufan çifti, 12 milyon liraya “Acarkentli” oldu ifadelerine yer verdi.

12 milyon TL’ye Acarkent’ten villa alan yıldız futbolcu, tadilat işleri uzayınca evlenir evlenmez yeni evine geçememiş. Evi baştan sona kendi zevklerine göre dekore eden çift, yuvalarına taşınmak için gün sayıyor. Dekorasyon işleriyle ise Rojin Tufan bizzat ilgilendiği belirtildi.