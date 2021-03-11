Özcan Bizati kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

Süper Lig'in son sırasında yer alan Gençlerbirliği'nde alınan kötü sonuçlarından ardından görevine son verilen Mehmet Altıparmak'ın yerine teknik direktör görevine Özcan Bizati'nin getirildiği duyuruldu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada," Kulübümüz, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Özcan Bizati’yi getirdi. Bizati'nin yardımcılıklarını Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak." denildi.

ÖZCAN BİZATİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Özcan Bizati 31 Mayıs 1968 tarihinde Denizli'nin Çal ilçesinde dünyaya geldi. UEFA Pro Lisansı bulunan Bizati, son olarak Kayserispor'da görev aldı. 11 Mart 2021 Perşembe günü Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü oldu.

Daha önce Gençlerbirliği'nde Gençlik Gelişim Antrenörü olarak çalışan Bizati, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Trabzonspor, Manisaspor, Samsunspor, Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da antrenörlük yaptı.

Bizati'nin görev aldığı takımlara aşağıdaki fotoğraftan ulaşabilirsiniz.