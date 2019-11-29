Özcan Deniz Feyza Aktan'ın aşkını Aslı Enver mi bitirdi?

Magazin gündeminde çıkan bir iddiaya göre Özcan Deniz ile Feyza Aktan'nın birliktelikleri Aslı Enver yüzünden bitti.

ASLI ENVER GİBİ SAÇ KESTİRDİ

Saçlarını Aslı gibi kestirmesini, Aslı gibi kahkül kullanmasını, Aslı’nın okuduğu kitabı okumasını, onun gibi giyinmesini söyleyen Özcan Deniz, bir yandan da Aslı Enver ile yakınlaşma çabaları içine girmiş.

Enver’e sürekli mesaj atan Deniz’in bu halleri ise Aktan’ın sabrını taşırınca, evlilik terapistine giden çift, bu şekilde sorunları aşmaya çalışmış. Ne var ki terapiste de sürekli Aslı Enver’den bahseden Deniz’in halini gören doktor, ‘Derhal bu takıntılı halinizden vazgeçin’ demiş… Çiftin terapistten sonra da sorunları aşamadıkları için de boşandıkları belirtiliyor.

Bu arada verilen bilgiye göre, Özcan Deniz’in aşık olduğu Aslı Enver, ünlü oyuncuya hiçbir şekilde karşılık vermemiş.