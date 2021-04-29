Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum gününü Instagram'dan kutladı!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın velayet davası devam ediyor. Deniz ile Aktan boşanırken yapılan anlaşmaya göre Deniz, oğlu Kuzey'i haftanın belirli günlerinde görebilecek ve Kuzey'in doğum gününde onunla beraber olabilecekti. Ancak Deniz, eski eşi Aktan'ın anlaşmaya uymadığını öne sürdü. Oğlunun doğum gününde onunla beraber olamayan Deniz Instagram'dan özlem yüklü paylaşım yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Oğlu Kuzey'den yaklaşık olarak 10 gündür haber alamayan Deniz, oğlunun sağlığından şüphelendiğini, annesi Aktan'ın onunla hiç ilgilenmediğini ve kamera kayıtlarına göre eve gece geç saatlerde oğlunu hiç tanımayan insanların giriş yaptığını iddia ederek eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

INSTAGRAM'DAN KUTLADI

Doğum gününde oğlu ile birlikte olmayı planlayan ancak planları suya düşen Özcan Deniz Instagram'dan Kuzey'in fotoğrafını paylaşıp, "Bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum. Öyle anlaşmıştık ama gönderilmedin. Gelirsin diye 1 haftadır hazırlandık, süsledik her yanı ama gelemedin. Seni çok seviyorum oğlum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah büyük." yazdı.