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  3. Özcan Deniz'den boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Özcan Deniz'den boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Özcan Deniz eşi Feyza Aktan'la boşanacakları yönündeki iddiaları bu paylaşımı ile yalanladı.

Özcan Deniz'den boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Özcan Deniz, 1 yıl önce feyza aktan ile dünyaevine girmişti. Son dönemlerde evliliklerinde sorun yaşadıkları hatta bu yüzden Özcan Deniz'in evi terk ettiği yönündeki iddialardan ortaya atıldı.

 Özcan Deniz'in yakın arkadaşlarına "Feyza'nın burada hiç arkadaşı yok. O yüzden benden ilgi bekliyor.

Özcan Deniz'den boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Ben de çalıştığım için onunla zaman geçiremiyorum. Benim çevremden olmayan bir kız seçtim. Çevreme uyum sağlayamıyor. Doğru mu yaptım bilmiyorum" diyerek dert yandığı iddia edildi.

Evliliği hakkında ortaya atılan bu iddialara hep sessiz kalan Özcan Deniz, sonunda konuştu...

Özcan Deniz'den boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt
 

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu altına da "Yeterince açık mı" notunu düştü.
 

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