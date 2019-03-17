Özcan Deniz, 1 yıl önce feyza aktan ile dünyaevine girmişti. Son dönemlerde evliliklerinde sorun yaşadıkları hatta bu yüzden Özcan Deniz'in evi terk ettiği yönündeki iddialardan ortaya atıldı.

Özcan Deniz'in yakın arkadaşlarına "Feyza'nın burada hiç arkadaşı yok. O yüzden benden ilgi bekliyor.

Ben de çalıştığım için onunla zaman geçiremiyorum. Benim çevremden olmayan bir kız seçtim. Çevreme uyum sağlayamıyor. Doğru mu yaptım bilmiyorum" diyerek dert yandığı iddia edildi.

Evliliği hakkında ortaya atılan bu iddialara hep sessiz kalan Özcan Deniz, sonunda konuştu...





Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu altına da "Yeterince açık mı" notunu düştü.

