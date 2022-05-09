Motorun üstünde soyunan Aleyna Tilki bu kez de sütyensiz sahne aldı! Tek düğmeli hırkasının açılması an meselesi oldu!Fenomen Murat Övüç'ün yatak pozu sosyal medyayı salladı! Göğüsleri gözükecek diye ödü koptu!Euphoria Cassie kırmızı halıda kabusu yaşadı! Sydney Sweeney, paparazzilerin tacizine uğradı!Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son seçim anketinin sonuçları partilere ışık tutacak! İşte partilerin oy oranları...9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİrem Derici'ye ihanette tekerrür yaşatan Cem Belevi'den utanmaz açıklama! "Normalleştirilebilir"Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad duyurdu! Cinayet dışındaki tüm suçlar için genel af ilan edildi!Özcan Deniz'in annesinden Sama Dadgar açıklaması "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"“İnsan babasına bunu yapar mı?” Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye çirkin itiraf! “Üvey annemle her gün cinsel ilişkiye girip…”İmamoğlu'nun gezisine katılmasını istediği Selvi'den olay yanıt: "Normalde giderim, ama böyle yaptığı için gitmem"
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Özcan Deniz'in annesinden Sama Dadgar açıklaması "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"

Özcan Deniz'in annesinden Sama Dadgar açıklaması "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir İranlı modacı Sama Dadgar ile birlikte. Ünlü şarkıcının annesi oğlunun evlenmesine sıcak bakmadığını söyledi.

Özcan Deniz'in annesinden Sama Dadgar açıklaması "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"

Önceki gün Özcan Deniz'in kardeşinin sahibi olduğu Aesthetic' in açılışında anne Kadriye Deniz'de vardı. Bir süredir oğlu ile ilişki yaşan modacı Sama Dadgar ile olan ilişkisi hakkında konuşan Kadriye Deniz, oğlunun yapacağı evliliği onaylamayacağını söyleyerek "Özcan'ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım." şeklinde konuştu.

"KIZ ARKADAŞIYLA MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Oğlunun evliliği ile ilgili gelen sorulara Kadriye Deniz sıcak bakmadığını söyledi. Deniz, "Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım. Belki böyle konuşmam kızın gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum." şeklinde konuştu.

Özcan Deniz'in annesinden Sama Dadgar açıklaması "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"

Feyza Aktan'ın torununu Antalya'ya götürmesi hakkında o konuya girmek istemediğini söyleyerek "Kimsenin gözyaşları olmasın. Benim için bunların hepsini kaldırmak zor. Hele hele Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil." dedi.

Özcan Deniz ayrıldığı eşi Feyza Akan'ın çocuğunu alıp başka şehre yerleştiğini söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Feyza Aktan bu açıklama sonrası , "Gelişimizden, adresimizden oğlumun babası başından beri haberdar. Üzülsem de bu hiç şaşırtmadı." demişti.

Özcan Deniz'in annesinden Sama Dadgar açıklaması "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"

Çift 2019 yılında ayrılmıştı ve mahkeme velayeti anne Feyza Aktan'a vermişti.

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT