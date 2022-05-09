Özcan Deniz'in annesinden Sama Dadgar açıklaması "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"

Önceki gün Özcan Deniz'in kardeşinin sahibi olduğu Aesthetic' in açılışında anne Kadriye Deniz'de vardı. Bir süredir oğlu ile ilişki yaşan modacı Sama Dadgar ile olan ilişkisi hakkında konuşan Kadriye Deniz, oğlunun yapacağı evliliği onaylamayacağını söyleyerek "Özcan'ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım." şeklinde konuştu.

"KIZ ARKADAŞIYLA MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Oğlunun evliliği ile ilgili gelen sorulara Kadriye Deniz sıcak bakmadığını söyledi. Deniz, "Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım. Belki böyle konuşmam kızın gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum." şeklinde konuştu.

Feyza Aktan'ın torununu Antalya'ya götürmesi hakkında o konuya girmek istemediğini söyleyerek "Kimsenin gözyaşları olmasın. Benim için bunların hepsini kaldırmak zor. Hele hele Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil." dedi.

Özcan Deniz ayrıldığı eşi Feyza Akan'ın çocuğunu alıp başka şehre yerleştiğini söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Feyza Aktan bu açıklama sonrası , "Gelişimizden, adresimizden oğlumun babası başından beri haberdar. Üzülsem de bu hiç şaşırtmadı." demişti.

Çift 2019 yılında ayrılmıştı ve mahkeme velayeti anne Feyza Aktan'a vermişti.