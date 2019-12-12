Özel bir bakımevinde kaydedildi! Dehşete düşüren görüntü

Geçtiğimiz sene Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde özel bakımevinde kalan Mehmet M’nin kafasındaki açık yarasında kurtçuklar türedi.

Yaşlı adamın geçen yıl çekilen görüntüler sonrası öldüğü öğrenildi.

Bakımevindeki yaşlıların aynı yatakta iki kişi yattıkları, bazılarının da yer yatağında yatmaya çalıştıkları iddia edildi.

DEDESİNİN BANYODA UNUTULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bir başka hasta yakını A.C. ise, bakımevindeki dedesinin yanına bayram ziyareti için gittiğini ve dedesinin banyoda unutulduğunu iddia ederek, “Dedemi bayram gününde ziyarete gitmiştik ve dedemin bakımevinde olmadığını söylediler. Daha sonra dedemin banyoda unutulduğunu öğrendik. Kurumla sorunlar yaşamıştık ve böyle bir hatanın nasıl yapıldığını sormuştuk. Bu ilgisizliklerden dolayı hasta da oluyorlar” ifadelerini kullandı.