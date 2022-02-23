Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hayrettin Eren neden, nasıl şehit oldu?

Geçtiğimiz saatlerde Hayrettin Eren'in öldüğü haberlerinin çıkmasının ardından Eren, vatandaşların merak ettiği isimler arasında yer aldı. Bu doğrultuda bilgi almak isteyen vatandaşlar internette Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Senegal'de bulunduğu öğrenilen Hayrettin Eren neden, nasıl şehit oldu? İşte detaylar...

ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ HAYRETTİN EREN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti esnasında kendisiyle birlikte ülkede bulunduğu ve yapılan stat açılış töreninde yer aldığı ifade edildi.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Hayrettin Eren'in ölümü büyük üzüntüye neden olurken, cenazesinin yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ile Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.

HAYRETTİN EREN NEDEN, NASIL ŞEHİT OLDU?

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı stat açılışında bulunduğu ve açılış esnasında kalp krizi geçirdiği ifade edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren, şehit oldu.

Ölümüyle büyük üzüntü yaratan Hayrettin Eren ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.