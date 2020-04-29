Özel Kale Okulları, ikinci Online Deneme Sınavı'nın müjdesini verdi!

Online Sınav Modeliyle Marmara Bölgesinde yaptığı sınavlarla adından söz ettiren Özel Kale Okulları, bölge dışından gelen yoğun istekler üzerine Türkiye genelinde sınav yapmıştı. 83.254 kişinin katılımının sağlandığı sınavdan sonra taleplerin yoğun olarak devam etmesi üzerine 02 Mayıs 2020 tarihinde ikinci bir sınav yapacağını duyurdu.

Uzaktan eğitim sistemiyle öncü olmaya devam eden Özel Kale Okulları, Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak'ın Online Sınav Modeli'nin tüm Türkiye'de uygulanması için gelen çağrılara sessiz kalmaması ve “Aramızda sosyal mesafe olsa da birlik ve dayanışma içerisinde atlatacağımız bu günlerde öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmaması adına Kale Okulları Uzaktan Eğitim Sistemimiz ile tüm milletimizin yanındayız. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağız.” demesi üzerine harekete geçerek geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde Online Deneme Sınavı gerçekleştirmişti.

Bütün illerden 83.254 katılımın gerçekleştiği sınavda öğrencilerin kendi deneyimlerini ve başarılarını test etme imkanı sağlayan Özel Kale Okulları, taleplerin artması üzerine tüm kademelerdeki öğrencilerin katılabileceği ikinci Online Deneme Sınavı'nın müjdesini verdi. 02 Mayıs 2020 tarihinde tekrardan gerçekleşecek sınav için öğrencilerin Kale Okullarına ait Bölge Müdürlüklerinden herhangi birini arayarak bilgi alması yeterli olacak.