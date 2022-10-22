Özel Numaradan Arama Nasıl Yapılır? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Gizli Arama Yöntemleri

"Özel numaradan arama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı ve "Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Gizli Arama Yöntemleri", insanları gizli aramak isteyen vatandaşlar tarafından internetten araştırılıyor. Aradıkları kişiye numaralarının görünmemesini isteyenler, numaralarını gizlemenin yollarını arıyor. Biz de haberimizde sizin için bu konuya yer verdik. İşte detaylar...

ÖZEL NUMARADAN ARAMA NEDİR?

Özel numaradan arama, arama yaptığınız kişinin rehberinde kayıtlı olsanız bile numaranızı göstermeden yapabildiğiniz bir arama çeşididir. Numaraya eklenecek bir kod ya da farklı yöntemlerle özel numaradan arama yapılabilmektedir.

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ÖZEL NUMARADAN ARAMA NASIL YAPILIR?

Numarasını gizleyerek özel numaradan arama yapmak isteyenler, bunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Numaralarını karşı tarafa göstermek istemeyen vatandaşlar, arayacakları numaranın başına yalnızca #31# kodunu ekleyerek gizli arama yapabilmektedir.

TURKCELL, VODAFONE, TÜRK TELEKOM GİZLİ ARAMA YÖNTEMLERİ

TURKCELL GİZLİ/ÖZEL NUMARADAN ARAMA

Turkcell müşterileri de gizli numaradan nasıl arama yapabileceklerini merak ederek araştırıyor. Özel numaradan arama yapmak isteyenler, numaralarını gizlemek için arayacakları numaranın başına #31# kodunu getirerek numaralarını gizleyebilmektedir.

VODAFONE GİZLİ/ÖZEL NUMARADAN ARAMA

Vodafone kullanıcıları da, özel numaradan aramanın yollarını arıyor. Bunun için her aramalarında tekrarlamak suretiyle, aramak istedikleri numaranın başına #31# kodunu koyarak gizli arama yapabilmektedirler. Aynı zamanda 542 Vodafone Müşteri Hizmetleri'ni arayarak numaralarını gizlemeleri de mümkündür.

TÜRK TELEKOM GİZLİ/ÖZEL NUMARADAN ARAMA

Aradıkları kişinin numaralarını görmelerini istemeyen Türk Telekom kullanıcıları da, diğer operatörlerde olduğu gibi arama yapacakları numaranın başına #31# yazdıkları takdirde gizli numaradan arama yapabilmektedir. Bir diğer yöntem olarak da 444 1 551'i arayarak numaraları gizleyebilmektedir.

IPHONE ÖZEL/GİZLİ NUMARADAN ARAMA YAPMA

Tüm operatörlerden gizli numara ile arama yapmak için #31# kodunu kullanmanın yanı sıra, telefon ayarlarından da numara gizlemek mümkün. Iphone kullanıcıları numaralarını gizlemek için, ”Telefon” > ”Aramalar” > ”Numaramı Göster” seçeneğini kapalı konuma yani gri konuma getirmeleri yeterli olacaktır.

ANDROİD ÖZEL/GİZLİ NUMARADAN ARAMA YAPMA

Gizli numaradan arama yapmak isteyen Android kullanıcıları ise, "Ayarlar" > "Diğer Ayarlar" > "Arayan Kimliği Göster" > "Numarayı Gizle" talimatlarını izleyerek gizli numaradan arama yapabilirler.

TURKCELL, VODAFONE, TÜRK TELEKOM ÖZEL/GİZLİ NUMARALARA ARAMA KAPATMA-AÇMA

Karşıdan gelen gizli/özel numaralara arama kapatma da merak edilen ve internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'da özel numaralara aramalar nasıl kapatılır?

TURKCELL ÖZEL/GİZLİ NUMARALARA ARAMA KAPATMA-AÇMA

Eğer telefon numaranız gizli/özel numaraların aramalarına kapalı değilse, size bu tarz aramalar yapılabilecektir. Turkcell hat kullanıyor ve gizli/özel numaralardan arama almak istemiyorsanız *253# numarasını arayarak hattınızı bu tarz aramalara kapatabilirsiniz.

Eğer hattınızı özel aramalara kapatmışsanız ve tekrar açmak istiyorsanız yine aynı numarayı tuşlayarak tekrar açabilirsiniz.

VODAFONE ÖZEL/GİZLİ NUMARALARA ARAMA KAPATMA-AÇMA

Gizli numaradan arama almak istemiyorsanız ve Vodafone kullanıyorsanız, GIZLI AC yazıp 7046'ya mesaj yollayarak ya da 7046'yı arayarak aramalara kapatabilirsiniz.

Eğer hattınızı gizli aramalara kapatmış bir Vodafone kullanıcısıysanız ve bu tarz aramalara tekrar açmak istiyorsanız GIZLI KAPAT yazıp 7046'ya mesaj yollayarak ya da yine 7046'yı arayarak tekara açabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM ÖZEL/GİZLİ NUMARALARA ARAMA KAPATMA-AÇMA

Gizli/özel numaraların yaptıkları aramaları engellemek isteyen bir Türk Telekom kullanıcısıysanız *253# tuşlayarak hattınızı bu tarz aramalara kapatabilir, eğer kapalı ise ve tekrar aktifleştirmek istiyorsanız yine aynı kodu tuşlayarak açabilirsiniz.

GİZLİ NUMARADAN ARAYAN KİŞİ BULUNUR MU, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sizi gizli numaran kişileri bulmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

118 ile başlayan çeşitli bilinmeyen numara servislerini aramak,

*100#‘yi tuşlamak

*#38# tuşlamak

*#30# tuşlamak

Başka ve güvenli bir yöntem olarak da, savcılığa başvurarak yasal yollarla öğrenebilirsiniz.



