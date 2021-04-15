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  3. Özel öğrencinin vatman olma hayalini öğretmeni gerçekleştirdi

Özel öğrencinin vatman olma hayalini öğretmeni gerçekleştirdi

Kocaeli'de meslek lisesinde öğrenim gören Fehime Sena Oruç adlı özel öğrenci, vatman olma hayalini öğretmeni belediye ekiplerine ulaşarak gerçekleştirdi.

Özel öğrencinin vatman olma hayalini öğretmeni gerçekleştirdi

Kocaeli'de Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu 11/B Sınıfı öğrencisi Fehime Sena Oruç'un Vatman olma hayalini öğrenen öğretmeni Ali Akçan, hayali gerçekleştirmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Akçan'ın talebi üzerine çalışma başlatan Büyükşehir UlaşımPark Genel Müdürlüğü, talebin yerine getirileceğini Akçan'a iletince özel öğrenci Oruç büyük sevinç yaşadı. Özenle hazırlanarak öğretmeni eşliğinde İzmit eğitim kampüsü durağına gelen Oruç, durakta karşıladığı tramvayın vatman koltuğuna geçerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

VATMANLA YOLCULUK YAPTI 

Hayali gerçekleşen Oruç, eğitim kampüsü durağından UlaşımPark Genel Müdürlüğü binasına kadar vatmanla birlikte tramvay kullandı. Son durağa kadar heyecanla vatmanlık görevini yerine getiren Oruç, UlaşımPark Genel Müdürlüğündeki misafirliği ile hayalinin gerçekleştirdiği günü sonlandırdı.

"FEHİME BU HABERİ ALINCA ÇOK SEVİNDİ"

Fehime Sena Oruç'un hayalinin gerçekleşmesine katkı sunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Öğretmen Akcan, "Fehime okulda vatman olmak istediğini söylemişti. Bu hayalini sık sık dile getiriyordu. Ben de öğrencimin hayalini gerçekleştirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundum. Belediyemizden hemen geri dönüş yapıldı. UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nden arandık ve Fehimen'in hayalini gerçekleştirileceği haberini aldık. Fehime bu haberi alınca çok sevindi. Bugün de vatmanla birlikte yolculuk yaptı. Emeği geçen ve öğrencimin hayalini gerçekleştiren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

En büyük hayalinin vatman olmak olduğunu belirten Fehime Sena Oruç ise "Vatman olmak istiyordum. Öğretmenim sayesinde hayalim gerçek oldu. Çok güzel bir duygu. Bugün hayalim gerçekleşti" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Özel öğrencinin vatman olma hayalini öğretmeni gerçekleştirdi

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