Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!

Özel Pendik Bölge Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Sağlık personellerinin ve idari personellerinin katıldığı programda Ulu Önderimiz Atatürk, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anıldı. Programda duygu dolu anlar da yaşandı.

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Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nde, 10 Kasım 1938 yılında ebediyete intikal eden Mustafa Kemal Atatürk için anlamlı bir anma töreni gerçekleştirdi.

Tören, hastanenin konferans salonunda tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 9'u 5 geçe siren sesleriyle başladı. Bu özel an, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tüm hastanede hissedildi.

Hastane idari kadrosu ve sağlık personelleri bu anlamlı günde bir araya gelerek, Ulu Önder Atatürk'ün vefatını andılar.

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Hastanenin Genel Koordinatörü Dahiliye Uzmanı Abidin Özçelik günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu sırada salonda çok duygu dolu anlar da yaşandı.

Dahiliye Uzmanı Abidin Özçelik
(Abidin Özçelik)

Hastanenin resmi Instagram sayfasından da aşağıdaki video paylaşıldı.

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