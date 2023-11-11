Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nde, 10 Kasım 1938 yılında ebediyete intikal eden Mustafa Kemal Atatürk için anlamlı bir anma töreni gerçekleştirdi.

Tören, hastanenin konferans salonunda tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 9'u 5 geçe siren sesleriyle başladı. Bu özel an, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tüm hastanede hissedildi.

Hastane idari kadrosu ve sağlık personelleri bu anlamlı günde bir araya gelerek, Ulu Önder Atatürk'ün vefatını andılar.

Hastanenin Genel Koordinatörü Dahiliye Uzmanı Abidin Özçelik günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu sırada salonda çok duygu dolu anlar da yaşandı.



(Abidin Özçelik)

Hastanenin resmi Instagram sayfasından da aşağıdaki video paylaşıldı.