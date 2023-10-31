Anlamlı etkinlik! 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' Özel Pendik Bölge Hastanesi'nde izletildi

Atatürk'ün, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türkiye Cumhuriyeti için hedefledikleriyle, Türk-Bulgar dostluğunun temelini oluşturan katkılarına da ışık tutan belgeselin prömiyeri Özel Pendik Bölge Hastanesi'nin konferans solanında düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi.

28 Ekim Cumartesi günü saat 12'de gerçekleştirilen etkinlikte hastaneni doktorları yoğun ilgi gösterirken bazı vatandaşlarda yer aldı. Aynı zamanda belgeselin yapımcısı Nahide Deniz ve Yönetmeni Ufuk Karakaş da programa katılım sağladı.

Belgeselde Türk ve Bulgar araştırmacıların ve akademisyenlerin bilgi ve görüşlerine dayandırılan belgeselde, özellikle de Bulgaristan Arşivler Genel Müdürlüğü'nde bulunan arşiv bilgi, belge ve görüntüler yer aldı.