Özer Hurmacı, "Astrolojiye inanıp onu aldattığımı düşünüyor" diyerek eşine boşanma davası açmıştı! Mihriban Hurmacı eşinden gördüğü şiddetle kan revan içinde kaldı!

Kadına şiddet ünlü ünsüz dinlemiyor... Bu kez de Fenerbahçeli eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'ya uyguladığı şiddet görüntüleri kan dondurdu.

Mihriban Hurmacı'nın, eski futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettikten sonraki anları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla bir kadına şiddet vakası daha gün yüzüne çıktı.

"SEN BİR CANAVARSIN"

Kan revan içinde kalan yüzünü ve ellerini paylaşan Mihriban Hurmacı eşi için, "Sen bir canavarsın" ifadelerini kullandı. Kan donduran darp görüntülerinin internette yayılmasıyla konu gündem oldu.

"ŞİDDET GÖREN KADINLARA ŞAŞIRIYORDUM, AYNISI BAŞIMA GELDİ"

Eşi Özer Hurmacı'dan şiddet gören Mihriban Hurmacı yaşanan kavgayı sosyal medya hesabından anlattı. Dehşet anlarına çocuklarının da şahit olduğunu söyleyen Hurmacı, "Ömrüm boyunca unutamayacağım bir olay yaşadım" dedi. "Ben ünlü bir futbolcunun eşiyim benim de başıma geldi. Ben şiddet gören kadınları görünce 'nasıl böyle bir şey olabilir' diyordum, başıma geldi" diyen Mihriban Hurmacı şunları kaydetti:

"Boşanma süreci yaşamıştık, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet gördüm. Üç çocuğum var evdeyim, şu an sadece 500 TL param var. Önemli olan kadına olan şiddeti duyurmak. 'Boyamışsın' diyenler ben değilim konu sadece bir sürü kadın var bu durumu yaşayan.

İçime bir şüphe doğdu, telefonunu aldım baktım kadılarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi beni odaya çekip darbetti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip şikâyetçi olup rapor aldım. Özer'i gözaltına aldılar. Şiddete maruz kalmak kadar kötü ve travmatik bir olay yok. İnşallah kimsenin başına gelmez. Şiddete maruz kalanlar sessiz kalmasın, devletimiz inanılmaz destekliyor. KADES uygulaması var, jandarma çok yardımcı oldu."

"ASTROLOJİ HARİTASINA BAKIP ALDATTIĞIMI SÖYLÜYOR"

Futbolcu Özer Hurmacı, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı'nın sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.