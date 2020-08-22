Trabzon'da harfiyat kamyonu denize uçtuFerdi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda?Çeşme'de korkutan yangın!Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na ilan-ı aşk!Antalya'da orman yangınıÜzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybettiTokatlı başkan karantina sürecini yaylada geçiriyorTrabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'a suç duyurusunda bulundu!Anne olamayacağını öğrenen ünlü model intihar etti'Polisim' diyerek yol kesti, tehditler savurarak defalarca kez bıçakladı!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na ilan-ı aşk!

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na ilan-ı aşk!

Şu sıralar Bay Yanlış dizisiyle gündemden düşmeyen Özge Gürel, uzun süredir eski rol arkadaşı Serkan Çayoğlu ile beraber. Bir süre önce ilşkilerine ara veren çift, evlilik yolunda olduklarını duyurdu.

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na ilan-ı aşk!

'Bay Yanlış' ile ekranlara dönen Özge Gürel, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile aşk yaşıyor. Mutluluklarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken çiftin ilişkisi ise evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na ilan-ı aşk!

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel 2014’te ‘Kiraz Mevsimi’ dizisinde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerine bir kez mola veren sevgililerin beraberliği evliliğe doğru ilerliyor.

Erkek arkadaşları ile tatil yapan Serkan Çayoğlu önceki gün Instagram’da Özge Gürel ile bir fotoğrafını paylaştı.Özge altına “Aşırı seviyorum sizi Serkan beyciğim, öyle böyle değil” şeklinde yorum yaptı.

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na ilan-ı aşk!

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT