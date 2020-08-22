Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na ilan-ı aşk!

'Bay Yanlış' ile ekranlara dönen Özge Gürel, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile aşk yaşıyor. Mutluluklarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken çiftin ilişkisi ise evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel 2014’te ‘Kiraz Mevsimi’ dizisinde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerine bir kez mola veren sevgililerin beraberliği evliliğe doğru ilerliyor.

Erkek arkadaşları ile tatil yapan Serkan Çayoğlu önceki gün Instagram’da Özge Gürel ile bir fotoğrafını paylaştı.Özge altına “Aşırı seviyorum sizi Serkan beyciğim, öyle böyle değil” şeklinde yorum yaptı.