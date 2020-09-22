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  3. Özge Özpirinçci imaj değişikliği yaptı binlerce beğeni aldı!

Özge Özpirinçci imaj değişikliği yaptı binlerce beğeni aldı!

Güzelliği ve doğallığı ile her zaman dikkatleri üzerine çeken Özge Özpirinçci radikal bir karar aldı ve yıllardır uzattığı saçlarını kısacık kestirdi. Güzel oyuncu Özge Özpirinçci son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Özpirinçci imaj değişikliği yaptı binlerce beğeni aldı!

Özge Özpirinçci imaj değişikliği yaptı. Başarılı oyuncu yıllardır uzun saçlı haliyle ekranlarda boy gösteriyordu. Özpirinçci radikal bir karar alarak saçlarını kısacık kestirdi. 

Özge Özpirinçci imaj değişikliği yaptı binlerce beğeni aldı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu Özge Özpirinçci son halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Özpirinçci imaj değişikliği yaptı binlerce beğeni aldı!

Her zaman uzun dalgalı saçlarıyla tanıdığımız güzel oyuncu bu ani değişimi şu sözlerle ifade etti:

"Canım İbrahim Zengin yıllardır beklediğim değişimi gerçekleştirdi! Çok mutluyum ellerine sağlık canım İbrahim!"

Özge Özpirinçci imaj değişikliği yaptı binlerce beğeni aldı!

Özge Özpirinçci'nin son haline sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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