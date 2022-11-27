Özge Sütçü Ercan kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Evli mi, Hangi takımı tutuyor? Biyografisi

TRT Spor kanalında spor sunuculuğu ve yorumculuğu yapan 2022 FIFA Dünya Kupası Katar'da ı seyirci ile diyalklarıyla yaptığ dikkat çekici röpotaj larıyla dikkatleri üzerine çeken Özge sütçü Ercan, başarılı sunuculuğunun yanı sıra güzelliği ile de izleyicilerin dikkatini çekiyor. izleyiciler Özge Sütçü Ercan'ı merak ederek internet ortamında Özge Sütçü Ercan kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Evli mi, Hangi takımı tutuyor? diye araştırıyor, İşte Özge Sütçü Ercan'ın hayat biyografisi.

ÖZGE SÜTÇÜ ERCAN KİMDİR?

1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yaptı. Ozan Ercan ile evlendi ve bu evlilikten Lena adında bir kızları oldu.

Haberin Devamı

BİYOGRAFİSİ

Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'nin spikerlik sınavına girerek bu sınavı kazandı. İlk olarak TRT Haber ekranlarında yer alarak Sadece Sinema isimli programın sunuculuğunu üstlendi. Daha sonra sabah kuşağında yayınlanan Günlük isimli programda kültür sanat köşesinin sunumunda yer aldı. Yine TRT Haber ekranlarında Parola ve Hayat Tadında isimli programların sunumunda görev aldı. Bir süre TRT Haber'de çalıştıktan sonra TRT Spor kanalına geçiş yaptı. TRT Spor ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00'te yayınlanan Spor Stüdyosu programını Mehmet Sevinç ile birlikte sundu. Bir süre Spor Stüdyosu programını sunduktan sonra programdan ayrıldı ve onun yerine Erdoğan Arıkan bu programı sunmaya devam etti. Ardından yine TRT Spor ekranlarında Erman Gönülşen ile beraber Gün Sonu programında yer aldı. 2018 Dünya Kupası'nı TRT Spor için yerinden takip ederek muhabirlik yaptı. Bir dönem Spor Artı programını da sundu. Ardından Veli Yiğit, Erbatur Ergenekon ve Mehmet Sevinç gibi isimler ile birlikte dönüşümlü olarak

Haberin Devamı

Spor Merkezi programını sunmaya başladı. Sütcü Ercan günümüzde Attila Gökçe ile birlikte Olimpiyat Ateşi programını ve Veli Yiğit, Erbatur Ergenekon ve Mehmet Sevinç'in yorumlarıyla Spor Merkezi programını sunmaya devam etmektedir. Ayrıca kendi adındaki bir Youtube kanalında videolar paylaşmaktadır.

ÖZGE SÜTÇÜ ERCAN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Özge Sütçü Ercan'ın cevresinde Beşiktaşlı olduğu söylensede kesin bir bilgi bulunmamaktadır. ayrıca Ercan, Hangi takımı tutuyorsunuz? sorusuna "Spor sunucusu ve yorumcusu olmam nedeniyle hangi takımı tutuğumu açıklamam uygun olmaz" diye cevap vermektedir. Ancak Özge Sütçü Ercan hem Arjantin, hem de Messi, hayranı olduğu bilinmektedir.