Katıldığı televizyon programların güzel sesiyle herkesin dikkatini çekmeyi başaran şarkıcı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Özgür Alter kimdir? Nereli, Kaç yaşında? İşte detaylar...

ÖZGÜR ALTER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Özgür Alter, 1979 yılında Van'da dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan sarkıcı, ilk bestesini 17 yaşında yaptı. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Antalya ve Anamur gibi çeşitli şehirlerde sahne alan Alter, 2011 yılında "Ayda Hüzün" isimli ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı, 2015 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan 12 şarkılık "Repertuar" isimli albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu. Özgür Alter, 2018 yılında "Efkar" isimli albümü yayımlamasının ardından da son olarak 2020 yılında "Yakalım" isimli çalışmasını müzikseverler ile buluşturdu.