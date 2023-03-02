Özgür Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? SGK uzmanı Özgür Kaya'nın biyografisi

GÜVENLİK UZMANI ÖZGÜR KAYA KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1972 yılında Kütahya'da doğdu. Askerlik sonrasında çalışma hayatına başladı ve aynı zamanda yarım kalan eğitimini sürdürmek için Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun oldu. Kurumsal Firmalara iş mevzuatı ve Sosyal Güvenlik sistemine dair danışmanlık hizmeti ve Eğitimleri verilmektedir.

GÜVENLİK UZMANI ÖZGÜR KAYA'IN İŞ DENEYİM VE ALANLARI

Personel özlük işleri , (TÜM YÖNLERİ İLE SGK ve İŞ HUKUKU MEVZUATI)Uzman Ekiplerin Sigorta Açısından Uygunluğunu Denetimini Sağlamak, Alt İşverenlerin Özlük Dosyalarının oluşturulması ve Arşivlenmesini Sağlamak, Sosyal Sigortalar Kurumunda Borçsuzluk yazılarının takibi, 4857 Sayılı İş kanunun yer alan "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma Yönetmeliği" Çerçevesin de MEGEP Mesleki Yeterlilik Eğitimi kapsamında kursiyerlerin dosyalarını hazırlamak, İş Kur'a iletmek. Eğitim Sonlarında Sınavları Organize etmek.

Güvenlik tur sistemini kontrol altında tutarak güvenlik personelinin duyarlılığını takip etmek, Personel Giriş ve Çıkış verilerini takip altına almak, Mesai saatleri bitiminde yönetim tarafından belirlenen servis güzergâhında personel ulaşımını ve servisinin problemsiz akışını sağlamak, Teknik Personellerin mesleki anlamda yetkin olmadığı konularda teknik problem, sıkıntı, ihtiyaç ve beklentileri çözücü nitelikte firma, usta, tamirci arayışlarında bulunmak, dış kaynaklı yetkin teknik kadro planlaması oluşturmak ve muhataplar ile sözleşme imzalanarak devamlılığı sağlamak, Firma genel temizlik kontrolünü yaparak sürekliliğini sağlamak ve bakım onarım ihtiyaçlarını belirleyerek dönemsel bakımın yapılmasını sağlamaktadır.

Kaya, ayrıca İdari işler bünyesinde görev alan temizlik personelleri, güvenlik personelleri, mutfak personelleri, dış işler personelleri ve teknisyen kadrosunun görev tanımlarına uygun işleyişini sağlamak, iş akışını takip etmek, eğitim programları hazırlamak ve personel performans değerlendirmelerini yapmak, Yangın tüplerinin dönemsel kontrolünü yapmak ve sürekli çalışır durumda bulunmasını sağlamak, Firma bina içerisinde yer alan aydınlatma, dış kepenk, elektrik panoları, ısıtma ve soğutma sistemleri, kamera ve alarm sistemi, elektrik, su tesisatı ve Jeneratör gibi teknik yapının kontrollerini yaparak problemsiz işleyişini sağlamak, İdari İşler Arşiv sistemini kurmak, yönetmek ve geliştirmek, olarak bilinmektedir.