Özgür Özel adaylığını açıklarken, İmamoğlu'ndan çok dikkat çeken paylaşım: Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına ...

CHP'deki değişim tartışmaları son sürat sürerken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağını resmen açıklayan ilk isim CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.
Özel, zehir zemberek sözlerle adaylığını duyururken, değişim tartışmalarının mimarı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan iseçok dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.
"CHP değişirse Türkiye değişir!"
İmamoğlu eski adı twitter olan X hesabından Özel'in "adayım" demesinin peşi sıra şu paylaşımı yaptı;
"CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum"