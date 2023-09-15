Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim tartışmaları devam ediyor...

İstifa etmeyip yola devam kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkamayan değişim bayraktarı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için yeniden aday oldu.

Değişimcilerin umudu ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e kaldı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde...

"Bugün dinleyeceğiniz; 28 Mayıs'ı sabahı 81 ilde uyanıp da o günden beri huzurlu bir uyku uyuyamayanların hikayesidir. 'Seni bu karara ne itti?' diye soranlara 'Babamın, benim ve kızımın arkadaş grupları' diyenlerin hikayesidir. 30 yıldır sönmeyen Madımak ateşinin zaman aşımı kararıyla yürekleri dağlamasına engel olamamanın hikayesidir.

Artık korkmaya gerek olmadığının çünkü korkulanın olduğunu bilenlerin hikayesidir. 'Şenyaşar Ailesi'ne getiremediğimiz adalet var' diyenlerin hikayesidir. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için azim ve inanç taşıyan gençlerin ve kadınların hikayesidir. Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmeye inanan kadroların hikayesidir. Bu bir lider değişikliğinin ötesinde, gücü kadrolardan alan ve kadrolarına güç veren bir hareketin hikayesidir. Bu hikaye, Atatürkçülerin, namusluların, İsmet Paşa'nın, Karaoğlanların hikayesidir.

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Azim kararlılık taşıyan gençlerin kadınların hikayesidir. Bu hikayedeki Atatürkçüler, gençler aydınlanma meşalesini yeniden yakıp cumhuriyet devrimine yenide devam edeceklerin inancı olanlarındır. Türkiye'nin değişmesi için CHP'nin değişimine inanların hikayesidir. Bu hikaye Atatürk'ün cumhuriyetle bir tuttuğu biri CHP'yi baba evi bilen Atatürkçülerin hikayesidir.

Amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır. Tek kişinin değil bir kadronun attığı adımdır. Büyük iktidar hayalinin ilk adımıdıır. En büyük değişimler büyük kırılmaların yaşandığı zaman gerçekleşir. Yeni yüzyılda yeni siyaset için yol alacağız.



Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi. Parti yönetimi bu durumu tespit etmek yerin kırılmaya gözden gelmeyi tercih etti. Değişimin yüzyılı yüzyılın değişimi diye yola çıktığımız tutum belgesinde emekçi sorunlarından barınma krizlerine kadar bir dizi başlıkla ülkemizin yarını için yargı bağımsızlığından aktif sosyal politikalarına kadar tarıma dayalı sanayide güvenlik sorununa kadar tutum alıyor. Çözüm önerilerimizi sunuyoruz.



Biz ve onlar ayrışmasını kabul etmiyoruz. Yaşam eşitlik barınma ve beslenme hakkını birlikte sunuyoruz. Toplumun tüm yoksullarına işsizlerine birlikte sahip çıkıyoruz. Toplumu ayrıştıran siyaseti reddediyoruz. Yatay siyaset anlayışını savunuyoruz.

Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.

Kadınları siyasetin merkezine taşıyacak yapı kurulmalıdır. Gençler devlet okullarında bilimsel eğitim alamamaktadır. Gençler yoksulluk ve barınma kriziyle mücadele etmektedir. Gençler bahanelere sığınan ya da sözü dolandıran değil samimi ve mert çözüm üreten bir siyaseti bizden beklemektedir.



Popülist ve aşırı hareketlerin gençleri özel olarak hedeflediği görülmektedir. Gençlere yalnızca seslenen değil gençlerle birlikte karar veren cesur siyaset anlayışına ihtiyaç vardır.

Hedeflediğimiz değişim, çevreden, gençlerden, kadınlardan yana; yeni cesaretli ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacaktır.

CHP toplumun hak taleplerinin yalnızca parlamentoda değil sokakta da temsilcisi olacaktır. Hesap verebilir, şeffaf katılımcı süreci işleten, ölçme ve değerlendirmeden en iyi şekilde yararlanan kurumsal yapı hedeflenmeli.

2. yüzyılın CHP'si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmeli. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terkedilmelidir.

Parti içi kurumların işlevsiz kılınması, danışmanlık kurumunun kurumsal yapının yerine geçmesi partimizi işlevsiz hale getirerek zayıflatmıştır.

CHP'nin kayıt dışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz.

Güçlü kurumsallaşma başarının ön koşuludur. CHP tüm kurumlarıyla diri ve canlı olmak zorundadır. Karar alma ve aday belirleme neredeyse tamamen merkezileşmiş, üye ve örgüt yapısının sağlıksız olduğu iddia edilerek ön seçim terkedilmiş, parti kararları atanmış danışmanların yönlendirmeleriyle belirlenmiştir.

Kapsamlı bir üye reformu gerçekleştirilerek üyelerin genel başkanı doğrudan seçmeleri dahil olmak üzere tüm süreçlere katılımı sağlanacaktır.

Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyeleri adaylarının belirlenmesinde ön seçim yöntemi hesap alınacak ve yeniden aday gösterilecek yerel yöneticiler için halkın memnuniyeti ölçen objektif kriterler gözetilecektir.

Genel Merkez yöneticiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri için 3 dönem sınırı getirilecektir.

Kadınlar için eşit temsil benimsenecektir.

MYK üyelerinin 2/3'ü PM üyeleri arasından doğrudan seçilecektir.

Bu çağrım tüm değişimi birlikte yapmaya ve yeni yolu birlikte yürümeye dahildir. Sorunu doğru tespit etmez, yaşananlardan ders aldığımıza insanları ikna etmezsek CHP başta olmak üzere tüm muhalefet seçmen gözünde değersizleşecektir.

Değişimin yaratacağı moral ve umut kazanmanın büyük güvencesi olacaktır. Tarihsel kararın eşiğindeyiz. Seçimin kaybedildiğini kabul etmeyen siyasi duruma başkaca tanımlar gerçekleştiren siyasetsizliğin parçası mı olacağız yoksa Türkiye'ye umut mu olacağız?

Seçmendeki kopuşu görmezden mi geleceğiz yoksa ona yenide umut olan değişimin önceliğini mi yapacağız?

Siyasetimizi sağ söylemlere sığınarak mı yapacağız yoksa özgüvenli bir siyasete o rant tabanı tuzla buz mu edeceğiz?

CHP'deki değişim ülkedeki değişimin ön koşuludur.

Gençlerimizi partinin merkezine almak için, kadınların etkin olacağı siyaseti güvenceye almak için, parti için iktidarı kazanmak için değil Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.

Seçimleri kazanmak için değil eşit adil bir ülke için ülkeyi ve milleti kurtaracak olan milletin aziz ve kararlılığıdır. Herkesi bu büyük yürüyüşe davet ediyorum. Çağrımız tüm üyelerimize, seçmenlerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarınadır.

Bu memleket bizim, bu davet bizim, bu hasret bizim."