Özkan Sümer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Özkan Sümer öldü mü? Neden öldü?

Türk futbolunun efsane isimlerinden eski vfutbolcu ve teknik direktör Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü Trabzon'daki hastanede hayatını kaybetti. Başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasını derinden sarsan vefat haberi üzerine Özkan Sümer'in hayatı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ÖZKAN SÜMER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

20 Ocak 1937 tarihinde, Trabzon'da doğan 83 yaşındaki Özkan Sümer, İlk olarak Trabzonspor'da defans olarak oynamış, sonra aynı takımın, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Türkiye millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Trabzonspor'da başkanlık yapmıştır.

Sümer doğum yeri olan Trabzon'un takımında futbola başlamıştır. Sonra bir süre Kardemir Karabükspor ve Akçaabat Sebatspor'da oynadıysa da, Sümer Trabzonspor'a geri dönmüştür. Takımında başarılı bir defans olan Sümer, zamanında uzun boyu ve sert ve inatçı oyunuyla "Deve" lakabını almıştır.

Aktif spor hayatı bitince, Sümer Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) asistanlık yapmıştır. 1977-78 sezonunda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştır. 1978'de ana takımın başkanı olarak atanıncaya kadar genç ve amatör Trabzonspor'lu futbolcuları hazırlamıştır.

Trabzonspor 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında Sümer'in teknik direktörlüğünde lig şampiyonu olmuştur. 1981'de, Türkiye millî futbol takımının teknik direktörü olarak atandı. Millî takım onun direktörlüğünde ikisi de kaybedilen iki maç oynadı. 1982-83 sezonunda Galatasaray'a antrenör olarak atandı. Sümer 1984-85, 1990-91 ve 1996 sezonlarında tekrar Trabzonspor'a teknik direktör olarak atandı. 2000-01 sezonunda, Mobellaspor'a, ikinci ligdeki bir Konya takımına antrenörlük yaptı.

2001'de, Sümer Mehmet Ali Yılmaz'ın ardından Trabzonspor başkanı seçildi. Sümer, 2003-2004 sezonunun ilk haftasında, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrasında, PFDK tarafından Fenerbahçe'ye verilen saha kapatma cezasının Tahkim Kurulu tarafından kaldırılmasını protesto etmek amacıyla 5 Eylül 2003'te istifa etti.

22 Temmuz 2006'dan beri Sümer, Trabzonspor'da bölge ve eğitim koordinatörü olarak hizmet vermektedir.

2007'de, Zeliha Şimşek'le, eski KTÜ kadın futbolcusuyla birlikte sezona sadece 6 hafta kala Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nı kurdu. Takım, ilk sezonu olan 2007-08'de Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ne davet edildi. Bu takım hemen sonraki sezon şampiyon oldu.

ÖZKAN SÜMER ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunanÖzkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti. Ölüm sebebi hakkında henüz açıklama yapılmayan ve sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.