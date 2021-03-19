İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, gözaltına alınmasının ardından merak konusu haline geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara Operasyonu ve bölgede verilen 13 şehidimizle ilgili yaptığı meclis konuşmasında İHD için 'canı çıkasıca dernek' ifadelerini de kullanmasıyla birlikte internet kullanıcıları tarafından araştırılan Öztürk Türkdoğan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Kars’ın Selim ilçesi Laloğlu Köyünde doğan 51 yaşındaki Öztürk Türkdoğan, Kürt asıllı bir ailenin çocuğudur.

Ailesi aslen Dersim, Pülümür - Tercan arasındaki bölgeden 20. yüzyılın başında göç ederek Kars Selim İlçesi Laloğlu Köyü’ne yerleşti.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı ve 1994 yılında buradan mezun oldu.

Ankara barosuna 12553 baro no ve 9713 kayıt numarası ile kayıtlıdır.

İHD EŞ GENEL BAKANI ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN

Avukatlık mesleğini sürdüren Türkdoğan, 1998 yılından beridir Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)’nda Hukuk Danışmanlığını görevini yürütmektedir.

2002-2009 yılları arasında da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Hukuk Danışmanlığını yaptı.

2002 yılından beri İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi olup 2008 yılından beri (İHD) İnsan Hakları derneğinin genel başkanlığını yürütmektedir.

2 kasım 2008 yılında yapılan ve 194 delegenin oy kullandığı 14. Olağan Genel Kurulu da “İnsan Hakları Derneği” Başkanı seçildi.

Öztürk Türkdoğan önceki dönemde Genel Sekreter Yardımcısı idi.

13 Mart 2013 tarihinde, PKK’nın elinde rehin tuttuğu 8 kamu görevlisini teslim alan heyette görev aldı.

Öztürk Türkdoğan, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil Adamlar listesine Akdeniz Bölgesinden girmiştir.

KAYNAK: biyografi.info