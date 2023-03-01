Pablo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pablo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pablo Martinez 11 Ekim 2000 tarihinde Oxford şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Jacob Martinez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pablo Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Pablo Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Martinez'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pablo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pablo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında West Brom U18
1 Temmuz 2019 yılında West Brom U21
25 Ağustos 2020 yılında Bristol R. U21
23 Ekim 2020 yılında Oxford City
23 Ocak 2021 yılında Bristol R. U21
4 Mart 2022 yılında Gloucester
1 Nisan 2022 yılında Bristol R. U21
15 Temmuz 2022 yılında Chippenham
Pablo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pablo Martinez şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.