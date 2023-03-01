Paddy Madden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paddy Madden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paddy Madden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paddy Madden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paddy Madden 4 Mart 1990 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Stephen Madden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paddy Madden Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Paddy Madden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Paddy Madden'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paddy Madden Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Paddymadden

Paddy Madden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paddy Madden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paddy Madden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paddy Madden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2009 yılında Shelbourne

29 Haziran 2009 yılında Bohemians

31 Ocak 2011 yılında Carlisle United

4 Ekim 2012 yılında Yeovil Town

1 Ocak 2013 yılında Carlisle United

2 Ocak 2013 yılında Yeovil Town

10 Ocak 2014 yılında Scunthorpe Utd.

2 Ocak 2018 yılında Fleetwood

15 Mart 2021 yılında Stockport

Paddy Madden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paddy Madden şuan Stockport County takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Paddy Madden Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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