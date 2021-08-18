Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayınladığı söz konusu ilanda, iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 1000 kişilik komiser yardımcılığı için alım yapılacak. 2021 Yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasında gerçekleşecek alım 925'i erkek 75'i kadın olacak şekilde, toplam bin memurun ilk derece amirlik eğitim alımı yapacağı duyuruldu. Peki PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman başlıyor? PAEM 1000 komiser alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir, ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

PAEM 1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasında gerçekleşecek alım için başvurular 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

PAEM 1000 KOMİSER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLADIĞI İLANA PAEM 1000 KOMİSER ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR;

• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

• Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

• Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

PAEM 1000 KOMİSER ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınladığı ilana göre PAEM başvuru ücreti 300 TL olarak belirlenmiştir.

19 Ağustos saat 09.00’dan 31 Ağustos 2021 saat 17.00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan ""2021 yılı 6.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı"" hesabına yatırılması gerekiyor.

Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi olmayacaktır.. (Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

Sınav ücretini ödeyecek adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunlu kılınmıştır. Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu ise kabul edilmeyecektir.