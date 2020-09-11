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  3. Pakdemirli, G20 Tarım ve Su temalı toplantıya katılacak

Pakdemirli, G20 Tarım ve Su temalı toplantıya katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında yarın video konferans yöntemiyle yapılacak. Türkiye'nin kendi G20 dönem başkanlığında başlattığı "Gıda Kaybının ve İsrafının Önlenmesi" konusu da ele alınacak.

Pakdemirli, G20 Tarım ve Su temalı toplantıya katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında yarın video konferans yöntemiyle yapılacak G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, toplantının "Tarım ve Su" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitaben bir konuşma yapacak.

Rusya, Çin, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları düzeyinde katılım sağlanacak toplantıda, Türkiye'nin kendi G20 dönem başkanlığında başlattığı "Gıda Kaybının ve İsrafının Önlenmesi" konusu da ele alınacak.

Toplantı sonunda, gıda güvenliği, beslenme, kırsal kalkınma, tarımda dijitalleşme ve sürdürülebilir su yönetimi gibi konularla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında G20 ülkelerinin alabileceği önlemlere ilişkin ortak bir bildirinin imzalanması bekleniyor.



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