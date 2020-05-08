Pakistan felaketi yaşıyor! Çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Hyderabad'daki çekirge istilasının Pencap ve Sind'deki tarım alanlarını tahrip etmesi sebebiyle OHAL ilan edildi.

TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A ÖZEL YAPIM SPREY UÇAĞI

Türkiye, Pakistan'da yaşanan çekirge istilasına karşı Çarşamba günü haşere bulaşmış bölgeler için dört mürettebat üyesi ile birlikte özel yapım bir Piper Brave sprey uçağı gönderdi.

Türkiye ve İran, ülke çapında büyük tarım alanlarını yok eden ve milyonlarca insan için gıda güvenliğini riske atan çekirge saldırılarına karşı mücadelede Pakistan'a işbirliği teklif etti.