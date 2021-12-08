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Pakistan'da bir kadına şiddet olayı daha! Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kadını sokak ortasında çırılçıplak soyup, darp ettiler!

Pakistan'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle çırılçıplak soyularak sokak ortasında dövülen 4 kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Olaya ilişkin kadınlar farklı dükkan sahibi farklı ifadeler verirken, skandal görüntüler sonrası açıklama yapan polis amiri, 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Pakistan'da bir kadına şiddet olayı daha! Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kadını sokak ortasında çırılçıplak soyup, darp ettiler!

Pakistan'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kadının çırılçıplak soyularak sokak ortasında dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

4 kadını soyup döven dükkan sahibi ve iki çalışan gözaltına alındı.

KADINLAR FARKLI KONUŞTU, DÜKKAN SAHİBİ FARKLI

Kadınlar polise verdikleri ifadede, elektrik malzemesi satan dükkana girip su istediklerini, bunun üzerine dükkan sahibinin hırsızlık yaptıklarını iddia edip 3 çalışanı ve başka bir kişi ile beraber kendilerini dışarı çıkarıp elbiselerini zorla yırttıktan sonra dövdüklerini söyledi.

İsmi Saddam olan dükkan sahibi ise kadınları hırsızlık yaparken yakaladıklarını ve çaldıkları eşyalarını geri istedikleri sırada kadınların üzerlerindeki elbiseleri yırtıp dışarı çıktıklarını söyledi.

Pakistan'da bir kadına şiddet olayı daha! Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kadını sokak ortasında çırılçıplak soyup, darp ettiler!

KADINLARIN KENDİ ELBİSELERİNİ YIRTTIKLARINI GÖRDÜK

Polis amiri Naeem Aziz, yaptığı açıklamada görüntüleri dikkatli bir şekilde izlediklerini ve 8 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Aziz, ayrıca görüntülerde bazı kadınların kendi elbiselerini yırttıkları görünürken diğer kadınların ise dışarı çıkarılmak istenirken elbiselerinin yırtıldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor

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