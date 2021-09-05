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Pakistan'da patlama! 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var!

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Gelen bilgilerde 20'den fazla kişinin de yaralı olduğu ifade ediliyor.

Pakistan'da patlama! 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var!

Pakistan yerel basınında çıkan haberlere göre Belucistan eyaletinde patlama meydana geldi Yetkililer, Ketta şehrinde bulunan bir yol üzerinde patlama meydana geldiğini ifade etti. Bölgedeki ilk belirlemelere göre patlama sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Henüz patlamaya neyin sebep olduğu bilinmezken bunun bir terör saldırısı olabileceği ifade edildi.

 

Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor.

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