Pakistan’da seyir halinde otobüs alev alev yandı: 10 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu otobüsünde aniden çıkan yangın dolayısıyla otobüsün içinde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti 20 kişi ise yaralandı.

Rukiye Karapunar
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Pakistan’da seyir halinde otobüs alev alev yandı: 10 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Nooriabad bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otoyol polisi tarafından yapılan açıklamada, Karaçi'den Khairpur'a giden otobüsün havalandırmasında meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıkmış olabileceği belirtildi.

Pakistan’da seyir halinde otobüs alev alev yandı: 10 ölü, 20 yaralı

CESETLER TAMAMEN YANDI

Tüm aracın alev aldığı olayda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, cesetlerin büyük bir kısmının tamamen yanmış olduğu öğrenildi.

Pakistan'da her yıl binlerce kişi, kötü yol şartları ve uygunsuz araç kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybediyor.

Pakistan’da seyir halinde otobüs alev alev yandı: 10 ölü, 20 yaralı

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