Pakistan'da şiddetli deprem: 5,2 ile sallandı!
Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi yetkililerinin duyurduğu bilgiye göre, ülkede 5,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Pencap eyaletinin Rajanpur şehri yakınları olarak bellirlenirken çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rajanpur şehri yakınında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi yetkilileri, konuya ilişkin bir açıklama yaparak depremin, merkez üssü Rajanpur'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 39 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?
Yerel basındaki haberlerde, 5,2 büyüklüğündeki depremin Dera Gazi Han, Dajal ve Zahir Pir'de de hissedildiği belirtildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.