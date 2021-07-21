Pakistan'da şiddetli deprem: 5,2 ile sallandı!

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rajanpur şehri yakınında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi yetkilileri, konuya ilişkin bir açıklama yaparak depremin, merkez üssü Rajanpur'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 39 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?

Yerel basındaki haberlerde, 5,2 büyüklüğündeki depremin Dera Gazi Han, Dajal ve Zahir Pir'de de hissedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.