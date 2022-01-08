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Pakistan'ın Murree şehrinde acı olay! 16 kişi donarak hayatını kaybetti

Pakistan'ın Murree şehrinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte kalan 16 kişi mahsur kaldığı araçlarında donarak hayatlarını kaybetti.

Pakistan'ın Murree şehrinde acı olay! 16 kişi donarak hayatını kaybetti

Başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili olunca hafta sonu tatili için bölgeye giden çok sayıda araç trafik oluşturdu. 

Aşırı soğukların etkisiyle Murree şehrinde araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak öldü. 

Pakistan'ın Murree şehrinde acı olay! 16 kişi donarak hayatını kaybetti

ARAÇ TRAFİĞİ YAŞANDI

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA KALDI, TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ahmed, dağlık bölgedeki şehre giriş ve çıkışların yarın akşama kadar kapatıldığını ifade ederek binlerce kişinin sokaklarda kaldığını ve bu kişileri tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, sivil personelin yanı sıra askerlerin de katıldığını söyledi.

125 BİN ARAÇ ŞEHRE GİRİŞ YAPMIŞ

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Pakistan'ın Murree şehrinde acı olay! 16 kişi donarak hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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