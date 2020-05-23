Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in düşen uçakta olduğu ortaya çıktı
Lahor-Karaçi seferini yapan Pakistan uçağı inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düşmüştü. 107 kişinin hayatını kaybettiği uçakta ünlü model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.
İnişe geçtiği sırada evlerin üzerine düşen uçak Pakistan'da yasa neden oldu. 99 yolcu ve 8 mürettabatın olduğu uçakta ünlü modelde vardı.
ÜNLÜ MODEL DE O UÇAKTAYDI
Uçak kazasında 107 kişi kazada hayatını kaybetti Pakistan'ın ünlü modeli Zara Abid'in de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı. Ünlü model hayatını kaybetti.
ÇAVUŞOĞLU TAZİYE MESAJI YAYINLADI
Çavuşoğlu yayınlandığı mesajda Kardeş #Pakistan'da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Dost ve kardeş Pakistan'ın acısı bizim acımızdır. " mesajını paylaştı.
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