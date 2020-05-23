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  3. Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Lahor-Karaçi seferini yapan Pakistan uçağı inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düşmüştü. 107 kişinin hayatını kaybettiği uçakta ünlü model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.

Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

İnişe geçtiği sırada evlerin üzerine düşen uçak Pakistan'da yasa neden oldu. 99 yolcu ve 8 mürettabatın olduğu uçakta ünlü modelde vardı.

ÜNLÜ MODEL DE O UÇAKTAYDI 

Uçak kazasında 107 kişi kazada hayatını kaybetti  Pakistan'ın ünlü modeli Zara Abid'in de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı. Ünlü model hayatını kaybetti.

Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

ÇAVUŞOĞLU TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Çavuşoğlu yayınlandığı mesajda Kardeş #Pakistan'da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Dost ve kardeş Pakistan'ın acısı bizim acımızdır. " mesajını paylaştı.

Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Magazin Editörü

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