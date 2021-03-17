Palau'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Palau'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Palau ya da resmî adı ile Palau Cumhuriyeti, bir Okyanusya ülkesidir. Papua Yeni Gine'nin kuzeyindedir. 1994 yılında ABD himayesinden çıkmıştır. Yerli halk dilinde adı 'Belau'dur. Büyük Okyanus'un güneyindedir.

Palau'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Palau 20901 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 226. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000027 olduğu görülmektedir.

Palau'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Palau'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Palau'nun yüz ölçümü 464 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Palau'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 459 km²

Palau'nun Haritadaki Yeri / Konumu