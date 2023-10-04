Palu ailesi davasında karar verildi! Aile mahkeme heyetine beddua etti!

Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan Palu Ailesin son sözleri beddua oldu.

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Palu ailesi davasında karar verildi! Aile mahkeme heyetine beddua etti!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasının ardından açılan davanın süreci devam ediyor.

Davaya ilişkin en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti.

Sanık Tuncer Ustael'e Meryem Tahnal'ı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti.

Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu'ya ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etmişti.

Karar Yargıtay'a gönderildi

Onanmak üzere Yargıtay'a gönderilen dosya, 31 Mart'ta karara çıkmıştı.

Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in tahliyelerine karar verirken, Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onamıştı.

Dava yeniden görüldü

Yargıtay, kararı tekrardan bozdu. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael, Havva Palu, tutuklu sanık Tuncer Ustael ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar hakkında yeniden mütalasını açıklayan cumhuriyet Savcısı, Tuncer Ustael'in 'kasten öldürme' suçundan, diğer sanıkların ise 'kasten öldürmeye yardım etmek suretiyle iştirak etmek' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz"

Son sözleri sorulan sanıklardan Tuncer Ustael, "Yapabileceğim bir şey yok. İdamsa idam ölümse ölüm. Verin cezayı gönderin. Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Yapmadığım suçları benim üzerime atıyorsunuz. Hepiniz Allah'ın zulmüne uğrayın." dedi.

"Herkesin Allah belasını versin"

Emine Ustael ise "Gerçek suçlular elini kolunu sallaya sallaya paşalar gibi dışarda gezerken biz sürekli mahkemelerdeyiz. İşlemediğimiz suçlar yüzünden ceza almaktayım. Bundan sorumlu olan herkesin Allah belasını versin. Allah kimsenin yüzünü güldürmesin." diye konuştu.

Diğer sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Karar açıklandı

Mahkeme heyeti, Yargıtay kararına kısmen direnme kapsamında sanıklar hakkında kararını açıkladı. Tuncer Ustael, 'eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Emnine Ustael de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay tarihinde yaşı küçük olan ve dava dosyasında suça sürüklenen çocuk olarak geçen Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer sanıkların tutuklu kaldıkları süreleri göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmalarına karar verdi.

Kaynak: İHA & Ensonhaber

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