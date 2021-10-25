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Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de sezon 6. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Panathinaokos evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de ilk 5 hafta geride kaldı. Mücadele 6. hafta karşılaşmaları ile  sürecek. u kapsamda ligde birer galibiyeti olan Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevapları haberimizde paylaştık. 

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague maçı 27 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Atina'da, Olimpic Sports Center Stadyumu'nda oynanacak.

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague maçı Bein Sports ve Bein Connect kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek. 

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
 

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